Borsada endekslerin değişimi
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.1261,32BIST SINAİ2.4672,19BIST GIDA, İÇECEK1.8930,28BIST TEKSTIL, DERİ9591,65BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.4571,55BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.126
|1,32
|BIST SINAİ
|2.467
|2,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.893
|0,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|959
|1,65
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.457
|1,55
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.074
|2,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.689
|1,40
|BIST METAL ANA
|4.761
|4,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.510
|1,40
|BIST MADENCİLİK
|1.423
|2,97
|BIST HİZMETLER
|1.138
|1,10
|BIST ELEKTRİK
|85
|0,06
|BIST ULAŞTIRMA
|1.852
|2,15
|BIST TURİZM
|302
|3,18
|BIST TİCARET
|3.047
|0,52
|BIST İLETİŞİM
|383
|1,76
|BIST SPOR
|1.016
|1,30
|BIST İNŞAAT
|1.884
|1,13
|BIST MALİ
|1.362
|1,45
|BIST BANKA
|1.249
|1,47
|BIST SİGORTA
|5.264
|1,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|957
|1,52
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.183
|1,52
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|620
|1,23
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.139
|2,08
|BIST TEKNOLOJİ
|1.935
|2,58
|BIST BİLİŞİM
|937
|0,84
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|974
|1,82
|BIST LİKİT BANKA
|1.078
|1,48
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.613
|3,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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