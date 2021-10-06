Borsada endekslerin değişimi
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.073-1,55BIST SINAİ2.415-1,55BIST GIDA, İÇECEK1.888-0,74BIST TEKSTIL, DERİ943-3,85BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.073
|-1,55
|BIST SINAİ
|2.415
|-1,55
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.888
|-0,74
|BIST TEKSTIL, DERİ
|943
|-3,85
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.435
|-2,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.032
|-2,41
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.666
|-1,48
|BIST METAL ANA
|4.574
|-0,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.462
|-1,67
|BIST MADENCİLİK
|1.382
|-0,77
|BIST HİZMETLER
|1.126
|-1,14
|BIST ELEKTRİK
|85
|-0,78
|BIST ULAŞTIRMA
|1.813
|-2,20
|BIST TURİZM
|293
|-1,26
|BIST TİCARET
|3.031
|-1,39
|BIST İLETİŞİM
|376
|-0,50
|BIST SPOR
|1.003
|-1,59
|BIST İNŞAAT
|1.863
|-0,90
|BIST MALİ
|1.342
|-1,28
|BIST BANKA
|1.231
|-0,75
|BIST SİGORTA
|5.211
|-0,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|943
|-1,72
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.166
|-2,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|613
|-0,20
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.034
|-2,15
|BIST TEKNOLOJİ
|1.887
|-1,76
|BIST BİLİŞİM
|930
|-1,90
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|957
|-1,61
|BIST LİKİT BANKA
|1.062
|-0,68
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.566
|-1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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