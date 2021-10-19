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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Alkim Kimya17,3617,74-2,14MLP...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alkim Kimya17,3617,74-2,14
MLP Sağlık25,4025,88-1,85
Torunlar GMYO3,773,84-1,82
Türk Hava Yolları14,3214,57-1,72
TAV Havalimanları26,0826,42-1,29
Yataş12,6612,77-0,86
Ülker Bisküvi19,6119,76-0,76
Enerjisa Enerji11,1311,21-0,71
Kervan Gıda11,3611,42-0,53
Emlak Konut GMYO1,911,92-0,52
Ereğli Demir Çelik18,1118,20-0,49
Brisa22,7422,84-0,44
Esenboğa Elektrik27,3627,48-0,44
Enka İnşaat10,1310,17-0,39
Doğuş Otomotiv31,2831,40-0,38
Logo Yazılım41,4441,58-0,34
İş Yatırım Menkul Değerler13,8813,91-0,22
Gübre Fabrikaları54,0054,10-0,18
Türk Traktör163,00163,30-0,18
Şişe Cam8,158,16-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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