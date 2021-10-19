Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 17,36 17,74 -2,14 MLP Sağlık 25,40 25,88 -1,85 Torunlar GMYO 3,77 3,84 -1,82 Türk Hava Yolları 14,32 14,57 -1,72 TAV Havalimanları 26,08 26,42 -1,29 Yataş 12,66 12,77 -0,86 Ülker Bisküvi 19,61 19,76 -0,76 Enerjisa Enerji 11,13 11,21 -0,71 Kervan Gıda 11,36 11,42 -0,53 Emlak Konut GMYO 1,91 1,92 -0,52 Ereğli Demir Çelik 18,11 18,20 -0,49 Brisa 22,74 22,84 -0,44 Esenboğa Elektrik 27,36 27,48 -0,44 Enka İnşaat 10,13 10,17 -0,39 Doğuş Otomotiv 31,28 31,40 -0,38 Logo Yazılım 41,44 41,58 -0,34 İş Yatırım Menkul Değerler 13,88 13,91 -0,22 Gübre Fabrikaları 54,00 54,10 -0,18 Türk Traktör 163,00 163,30 -0,18 Şişe Cam 8,15 8,16 -0,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler