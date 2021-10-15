Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 85,90 89,10 -3,59 Garanti Bankası 8,93 9,26 -3,56 Koza Altın 98,40 101,90 -3,43 Vakıflar Bankası 3,34 3,45 -3,19 Ford Otosan 165,40 170,30 -2,88 Alarko GMYO 21,92 22,56 -2,84 Kartonsan 45,68 46,90 -2,60 Doğan Holding 2,55 2,61 -2,30 Akbank 5,14 5,25 -2,10 Vestel 23,38 23,88 -2,09 Netaş Telekomünikasyon 16,45 16,76 -1,85 Yapı ve Kredi Bankası 2,35 2,39 -1,67 İş Finansal Kiralama 2,95 3,00 -1,67 Arçelik 32,48 33,00 -1,58 Enka İnşaat 10,09 10,25 -1,56 Koza Madencilik 15,18 15,41 -1,49 Çemtaş 13,56 13,76 -1,45 ARD Bilişim Teknolojileri 42,86 43,46 -1,38 Esenboğa Elektrik 27,26 27,64 -1,37 Halkbank 4,32 4,38 -1,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler