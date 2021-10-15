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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan85,9089,10-3,59Garanti...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan85,9089,10-3,59
Garanti Bankası8,939,26-3,56
Koza Altın98,40101,90-3,43
Vakıflar Bankası3,343,45-3,19
Ford Otosan165,40170,30-2,88
Alarko GMYO21,9222,56-2,84
Kartonsan45,6846,90-2,60
Doğan Holding2,552,61-2,30
Akbank5,145,25-2,10
Vestel23,3823,88-2,09
Netaş Telekomünikasyon16,4516,76-1,85
Yapı ve Kredi Bankası2,352,39-1,67
İş Finansal Kiralama2,953,00-1,67
Arçelik32,4833,00-1,58
Enka İnşaat10,0910,25-1,56
Koza Madencilik15,1815,41-1,49
Çemtaş13,5613,76-1,45
ARD Bilişim Teknolojileri42,8643,46-1,38
Esenboğa Elektrik27,2627,64-1,37
Halkbank4,324,38-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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