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Borsada çalışan ve ailelerine yönelik işlem sınırlamaları, yönetmelikler ile hüküm altına alındı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsada çalışan ve ailelerine yönelik işlem sınırlamaları, yönetmelikler ile hüküm altına alındı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), borsalar, piyasa işleticileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Merkezi Takas Kuruluşu ve Veri Depolama Kuruluşu'na yönelik faaliyet, çalışma ve denetim esaslarını belirlediği yönetmeliklerde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), borsalar, piyasa işleticileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Merkezi Takas Kuruluşu ve Veri Depolama Kuruluşu'na yönelik faaliyet, çalışma ve denetim esaslarını belirlediği yönetmeliklerde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yapılan değişiklikler kapsamında, daha önce borsa yöneticileri ve personelinin sermaye piyasalarında işlem yapmalarına ilişkin Borsa İstanbul AŞ iç düzenlemeleriyle belirlenen usul ve esaslar, yönetmelik hükmü altına alındı.

Aynı düzenlemeler, Borsa İstanbul AŞ grup şirketleri arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla MKK, Merkezi Takas Kuruluşu ve Veri Depolama Kuruluşu yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle de yürürlüğe girdi. Böylece ilgili mevzuatlarda usuller açısından tekdüzelik sağlandı.

Yönetmelik hükümlerine bağlanan düzenleme kapsamında; borsa, MKK ve Merkezi Takas Kuruluşu yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları, borsa bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile borsanın piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçlarında doğrudan veya dolaylı alım satım işlemleri gerçekleştiremeyecek ve bu sermaye piyasası araçlarını ellerinde bulunduramayacak.

Söz konusu kişiler; varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen araçlarda ve borsa bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile borsanın piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında işlem görmeyen sermaye piyasası araçları ile bireysel emeklilik fonlarında ise işlem gerçekleştirebilecek.

Veri Depolama Kuruluşu yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları da kuruluşa bildirilen işlemlerin ilgili olduğu piyasalarda alım satım işlemi yapamayacak, herhangi bir pozisyon alamayacak.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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