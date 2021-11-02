Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 816 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 816 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik68.600.000.0001,32
Ford Otosan67.901.085.0007,54
Enka İnşaat60.704.000.0001,03
Koç Holding59.948.629.9021,17
Garanti BBVA43.092.000.0000,61
İskenderun Demir Çelik40.078.000.0001,39
Bim Mağazalar38.800.080.0006,98
ASELSAN37.528.800.0001,82
Tüpraş34.908.436.4802,84
Turkcell34.738.000.0001,72
SASA Polyester34.316.800.0008,50
Akbank31.616.000.0000,45
Tofaş Oto Fabrikası28.525.000.0005,70
Türk Telekom27.125.000.0002,17
Şişe Cam26.343.640.8830,97
İş Bankası (C)26.144.825.7000,37
Yapı ve Kredi Bankası24.074.096.1590,43
Arçelik23.407.225.0211,58
Gübre Fabrikaları23.279.800.00013,52
Sabancı Holding23.015.756.3420,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Rekabet Kurumu'nun kestiği 'fahiş fiyat' cezaları borsayı vurdu! Zincir marketler ilk işlem gününde değer kaybetti

Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı vurdu! Zincir marketler ilk işlem gününde değer kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title