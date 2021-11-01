Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 814 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 814 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.950.000.000
|1,32
|Ford Otosan
|67.550.175.000
|7,50
|Enka İnşaat
|60.536.000.000
|1,03
|Koç Holding
|60.151.501.746
|1,18
|Garanti Bankası
|42.546.000.000
|0,60
|İskenderun Demir Çelik
|39.875.000.000
|1,38
|Bim Mağazalar
|38.860.800.000
|6,99
|ASELSAN
|37.574.400.000
|1,82
|Tüpraş
|34.507.765.760
|2,81
|Turkcell
|34.320.000.000
|1,69
|SASA Polyester
|33.622.400.000
|8,33
|Akbank
|30.940.000.000
|0,44
|Tofaş Oto Fabrikası
|29.100.000.000
|5,82
|Türk Telekom
|26.565.000.000
|2,13
|Şişe Cam
|26.129.215.899
|0,97
|İş Bankası (C)
|25.874.827.500
|0,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.651.743.595
|0,42
|Gübre Fabrikaları
|23.346.600.000
|13,55
|Sabancı Holding
|23.036.160.381
|0,56
|Arçelik
|22.880.157.021
|1,54
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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