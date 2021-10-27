Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 798 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 798 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.195.000.000
|1,33
|Ford Otosan
|66.041.262.000
|9,47
|Enka İnşaat
|60.704.000.000
|1,03
|Koç Holding
|59.745.758.058
|1,17
|Garanti Bankası
|40.152.000.000
|0,57
|İskenderun Demir Çelik
|39.295.000.000
|1,36
|Bim Mağazalar
|38.314.320.000
|6,89
|ASELSAN
|37.574.400.000
|1,82
|Tüpraş
|35.384.232.960
|2,88
|SASA Polyester
|34.630.400.000
|9,80
|Turkcell
|33.990.000.000
|1,68
|Akbank
|30.056.000.000
|0,43
|Tofaş Oto Fabrikası
|29.250.000.000
|5,85
|Şişe Cam
|26.895.019.413
|1,05
|Türk Telekom
|26.320.000.000
|2,11
|İş Bankası (C)
|25.244.831.700
|0,36
|Gübre Fabrikaları
|22.879.000.000
|13,28
|Sabancı Holding
|22.628.079.595
|0,55
|Arçelik
|22.596.351.175
|1,53
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.469.156.415
|0,43
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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