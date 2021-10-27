Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 787 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 787 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.460.000.000
|1,31
|Ford Otosan
|66.146.535.000
|9,48
|Enka İnşaat
|60.984.000.000
|1,04
|Koç Holding
|59.086.424.565
|1,16
|Garanti Bankası
|39.732.000.000
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|39.034.000.000
|1,35
|Bim Mağazalar
|37.889.280.000
|6,82
|ASELSAN
|37.483.200.000
|1,82
|Tüpraş
|35.108.771.840
|2,86
|SASA Polyester
|34.272.000.000
|9,70
|Turkcell
|33.858.000.000
|1,67
|Akbank
|29.796.000.000
|0,42
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.550.000.000
|5,71
|Şişe Cam
|26.649.962.289
|1,04
|Türk Telekom
|26.285.000.000
|2,11
|İş Bankası (C)
|24.974.833.500
|0,35
|Gübre Fabrikaları
|22.661.900.000
|13,16
|Arçelik
|22.609.865.739
|1,53
|Sabancı Holding
|22.383.231.123
|0,54
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.215.744.877
|0,42
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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