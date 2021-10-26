Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 783 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 783 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|70.000.000.000
|1,34
|Ford Otosan
|66.321.990.000
|9,51
|Enka İnşaat
|61.152.000.000
|1,04
|Koç Holding
|59.187.860.487
|1,16
|İskenderun Demir Çelik
|38.831.000.000
|1,34
|Garanti Bankası
|38.808.000.000
|0,58
|ASELSAN
|38.691.600.000
|1,93
|Bim Mağazalar
|37.737.480.000
|6,79
|Tüpraş
|35.008.604.160
|2,85
|Turkcell
|34.606.000.000
|1,71
|SASA Polyester
|34.294.400.000
|9,70
|Tofaş Oto Fabrikası
|29.200.000.000
|5,84
|Akbank
|29.016.000.000
|0,41
|Şişe Cam
|26.803.122.991
|1,04
|Türk Telekom
|26.180.000.000
|2,10
|İş Bankası (C)
|24.614.835.900
|0,35
|Gübre Fabrikaları
|22.879.000.000
|13,28
|Arçelik
|22.677.438.560
|1,53
|Sabancı Holding
|22.362.827.084
|0,54
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.962.333.338
|0,42
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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