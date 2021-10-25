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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 766 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 766 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik68.705.000.0001,50
Ford Otosan66.181.626.0009,49
Enka İnşaat60.480.000.0001,03
Koç Holding58.427.091.0721,14
İskenderun Demir Çelik38.280.000.0001,52
Garanti Bankası38.136.000.0000,57
ASELSAN38.030.400.0001,90
Bim Mağazalar37.312.440.0006,71
Tüpraş35.509.442.5602,89
Turkcell34.782.000.0001,72
SASA Polyester32.905.600.0009,31
Tofaş Oto Fabrikası29.875.000.0006,99
Akbank28.808.000.0000,43
Türk Telekom26.355.000.0002,11
Şişe Cam26.282.376.6021,02
İş Bankası (C)24.434.837.1000,35
Arçelik22.420.661.8421,51
Yapı ve Kredi Bank.21.877.862.8260,42
Sabancı Holding21.873.130.1400,53
Gübre Fabrikaları21.593.100.00012,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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