Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 766 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 766 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.705.000.000
|1,50
|Ford Otosan
|66.181.626.000
|9,49
|Enka İnşaat
|60.480.000.000
|1,03
|Koç Holding
|58.427.091.072
|1,14
|İskenderun Demir Çelik
|38.280.000.000
|1,52
|Garanti Bankası
|38.136.000.000
|0,57
|ASELSAN
|38.030.400.000
|1,90
|Bim Mağazalar
|37.312.440.000
|6,71
|Tüpraş
|35.509.442.560
|2,89
|Turkcell
|34.782.000.000
|1,72
|SASA Polyester
|32.905.600.000
|9,31
|Tofaş Oto Fabrikası
|29.875.000.000
|6,99
|Akbank
|28.808.000.000
|0,43
|Türk Telekom
|26.355.000.000
|2,11
|Şişe Cam
|26.282.376.602
|1,02
|İş Bankası (C)
|24.434.837.100
|0,35
|Arçelik
|22.420.661.842
|1,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.877.862.826
|0,42
|Sabancı Holding
|21.873.130.140
|0,53
|Gübre Fabrikaları
|21.593.100.000
|12,54
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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