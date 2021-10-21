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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 724 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 724 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan66.181.626.0009,49
Ereğli Demir Çelik65.975.000.0001,44
Enka İnşaat58.800.000.0001,00
Koç Holding53.862.474.5821,05
ASELSAN37.870.800.0001,89
Garanti Bankası37.758.000.0000,56
İskenderun Demir Çelik37.613.000.0001,50
Bim Mağazalar37.585.680.0006,76
Turkcell34.914.000.0001,72
Tüpraş34.132.136.9602,78
SASA Polyester30.912.000.0008,75
Tofaş Oto Fabrikası28.575.000.0006,68
Akbank27.664.000.0000,41
Türk Telekom26.145.000.0002,09
Şişe Cam25.608.469.5101,00
İş Bankası (C)24.029.839.8000,34
Arçelik22.677.438.5601,53
Yapı ve Kredi Bankası21.033.157.6970,40
Sabancı Holding20.995.756.4500,51
Coca Cola İçecek20.349.662.5602,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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