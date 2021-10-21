Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 724 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 724 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|66.181.626.000
|9,49
|Ereğli Demir Çelik
|65.975.000.000
|1,44
|Enka İnşaat
|58.800.000.000
|1,00
|Koç Holding
|53.862.474.582
|1,05
|ASELSAN
|37.870.800.000
|1,89
|Garanti Bankası
|37.758.000.000
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|37.613.000.000
|1,50
|Bim Mağazalar
|37.585.680.000
|6,76
|Turkcell
|34.914.000.000
|1,72
|Tüpraş
|34.132.136.960
|2,78
|SASA Polyester
|30.912.000.000
|8,75
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.575.000.000
|6,68
|Akbank
|27.664.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|26.145.000.000
|2,09
|Şişe Cam
|25.608.469.510
|1,00
|İş Bankası (C)
|24.029.839.800
|0,34
|Arçelik
|22.677.438.560
|1,53
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.033.157.697
|0,40
|Sabancı Holding
|20.995.756.450
|0,51
|Coca Cola İçecek
|20.349.662.560
|2,27
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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