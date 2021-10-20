Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 704 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 704 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.840.000.000
|1,39
|Ford Otosan
|62.040.888.000
|8,89
|Enka İnşaat
|56.280.000.000
|0,96
|Koç Holding
|54.166.782.348
|1,06
|Garanti Bankası
|38.262.000.000
|0,57
|ASELSAN
|37.164.000.000
|1,85
|Bim Mağazalar
|36.978.480.000
|6,65
|İskenderun Demir Çelik
|35.989.000.000
|1,43
|Turkcell
|34.166.000.000
|1,69
|Tüpraş
|33.030.292.480
|2,69
|SASA Polyester
|30.464.000.000
|8,62
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.175.000.000
|6,59
|Akbank
|27.560.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|25.445.000.000
|2,04
|Şişe Cam
|24.995.826.698
|0,97
|İş Bankası (C)
|24.029.839.800
|0,34
|Arçelik
|22.217.943.380
|1,46
|Sabancı Holding
|20.995.756.450
|0,51
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.779.746.159
|0,40
|Coca Cola İçecek
|19.879.076.613
|2,22
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500