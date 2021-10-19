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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 708 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 708 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik63.385.000.0001,38
Ford Otosan59.724.882.0008,56
Enka İnşaat56.728.000.0000,97
Koç Holding54.521.808.0751,07
Garanti Bankası37.926.000.0000,56
ASELSAN37.392.000.0001,87
Bim Mağazalar37.221.360.0006,70
İskenderun Demir Çelik36.105.000.0001,44
Turkcell33.968.000.0001,68
Tüpraş32.604.579.8402,65
SASA Polyester30.195.200.0008,54
Tofaş Oto Fabrikası28.400.000.0006,64
Akbank27.196.000.0000,40
Türk Telekom25.725.000.0002,06
Şişe Cam24.965.194.5580,97
İş Bankası (C)23.534.843.1000,33
Arçelik22.136.855.9961,45
Sabancı Holding20.608.079.7030,50
Yapı ve Kredi Bankası20.357.393.5940,39
Coca Cola İçecek20.006.262.0042,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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