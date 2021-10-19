Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 706 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 706 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.050.000.000
|1,40
|Ford Otosan
|60.812.703.000
|8,72
|Enka İnşaat
|57.008.000.000
|0,97
|Koç Holding
|54.876.833.802
|1,07
|Garanti Bankası
|37.884.000.000
|0,56
|ASELSAN
|37.414.800.000
|1,87
|Bim Mağazalar
|37.342.800.000
|6,72
|İskenderun Demir Çelik
|36.627.000.000
|1,46
|Turkcell
|33.968.000.000
|1,68
|Tüpraş
|32.579.537.920
|2,65
|SASA Polyester
|30.284.800.000
|8,57
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.600.000.000
|6,69
|Akbank
|26.988.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|25.830.000.000
|2,07
|Şişe Cam
|25.026.458.839
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.354.844.300
|0,33
|Arçelik
|22.096.312.304
|1,45
|Sabancı Holding
|20.608.079.703
|0,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.441.864.107
|0,39
|Coca Cola İçecek
|20.311.506.943
|2,27
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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