Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 690 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 690 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.700.000.000
|1,39
|Ford Otosan
|58.391.424.000
|8,37
|Enka İnşaat
|56.952.000.000
|0,97
|Koç Holding
|54.369.654.192
|1,06
|ASELSAN
|37.095.600.000
|1,85
|Garanti Bankası
|36.960.000.000
|0,55
|Bim Mağazalar
|36.857.040.000
|6,63
|İskenderun Demir Çelik
|35.902.000.000
|1,43
|Turkcell
|33.726.000.000
|1,67
|Tüpraş
|32.429.286.400
|2,64
|SASA Polyester
|30.038.400.000
|8,50
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.400.000.000
|6,64
|Akbank
|26.416.000.000
|0,39
|Türk Telekom
|25.445.000.000
|2,04
|Şişe Cam
|24.995.826.698
|0,97
|İş Bankası (C)
|22.994.846.700
|0,33
|Arçelik
|22.096.312.304
|1,45
|Sabancı Holding
|20.465.251.428
|0,49
|Türk Hava Yolları
|20.106.600.000
|0,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.850.570.517
|0,38
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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