Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 686 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 686 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.700.000.000
|1,39
|Ford Otosan
|58.286.151.000
|8,36
|Enka İnşaat
|56.840.000.000
|0,97
|Koç Holding
|54.369.654.192
|1,06
|Garanti Bankası
|37.086.000.000
|0,55
|Bim Mağazalar
|37.069.560.000
|6,67
|ASELSAN
|36.753.600.000
|1,83
|İskenderun Demir Çelik
|35.844.000.000
|1,43
|Turkcell
|33.572.000.000
|1,66
|Tüpraş
|31.803.238.400
|2,59
|SASA Polyester
|29.993.600.000
|8,49
|Tofaş Oto Fabrikası
|27.850.000.000
|6,51
|Akbank
|26.520.000.000
|0,39
|Türk Telekom
|25.375.000.000
|2,03
|Şişe Cam
|24.995.826.698
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.039.846.400
|0,33
|Arçelik
|22.231.457.945
|1,46
|Sabancı Holding
|20.363.231.231
|0,49
|Coca Cola İçecek
|19.942.669.309
|2,23
|Türk Hava Yolları
|19.885.800.000
|0,41
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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