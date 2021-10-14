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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 689 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 689 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik61.425.000.0001,34
Ford Otosan59.759.973.0008,57
Enka İnşaat57.400.000.0000,98
Koç Holding54.978.269.7241,08
Garanti Bankası38.892.000.0000,58
ASELSAN37.779.600.0001,89
Bim Mağazalar36.705.240.0006,60
İskenderun Demir Çelik34.510.000.0001,37
Turkcell33.352.000.0001,65
Tüpraş31.302.400.0002,55
SASA Polyester30.016.000.0008,49
Tofaş Oto Fabrikası28.000.000.0006,55
Akbank27.300.000.0000,41
Türk Telekom25.795.000.0002,07
Şişe Cam24.842.665.9960,97
İş Bankası (C)23.399.844.0000,33
Arçelik22.299.030.7651,46
Sabancı Holding20.628.483.7420,50
Yapı ve Kredi Bankası20.188.452.5690,39
Coca Cola İçecek19.891.795.1522,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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