Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 689 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 689 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|61.425.000.000
|1,34
|Ford Otosan
|59.759.973.000
|8,57
|Enka İnşaat
|57.400.000.000
|0,98
|Koç Holding
|54.978.269.724
|1,08
|Garanti Bankası
|38.892.000.000
|0,58
|ASELSAN
|37.779.600.000
|1,89
|Bim Mağazalar
|36.705.240.000
|6,60
|İskenderun Demir Çelik
|34.510.000.000
|1,37
|Turkcell
|33.352.000.000
|1,65
|Tüpraş
|31.302.400.000
|2,55
|SASA Polyester
|30.016.000.000
|8,49
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.000.000.000
|6,55
|Akbank
|27.300.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|25.795.000.000
|2,07
|Şişe Cam
|24.842.665.996
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.399.844.000
|0,33
|Arçelik
|22.299.030.765
|1,46
|Sabancı Holding
|20.628.483.742
|0,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.188.452.569
|0,39
|Coca Cola İçecek
|19.891.795.152
|2,22
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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