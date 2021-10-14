Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 693 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 693 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|61.285.000.000
|1,34
|Ford Otosan
|60.216.156.000
|8,63
|Enka İnşaat
|57.568.000.000
|0,98
|Koç Holding
|55.181.141.568
|1,08
|Garanti Bankası
|39.228.000.000
|0,58
|ASELSAN
|37.825.200.000
|1,89
|Bim Mağazalar
|36.948.120.000
|6,65
|İskenderun Demir Çelik
|34.481.000.000
|1,37
|Turkcell
|33.396.000.000
|1,65
|Tüpraş
|31.202.232.320
|2,54
|SASA Polyester
|30.374.400.000
|8,60
|Tofaş Oto Fabrikası
|27.875.000.000
|6,52
|Akbank
|27.196.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|25.830.000.000
|2,07
|Şişe Cam
|24.842.665.996
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.354.844.300
|0,33
|Arçelik
|22.339.574.457
|1,46
|Sabancı Holding
|20.669.291.821
|0,50
|Coca Cola İçecek
|20.591.314.803
|2,30
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.272.923.082
|0,39
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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