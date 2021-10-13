Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 691 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 691 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|62.321.616.000
|8,93
|Ereğli Demir Çelik
|60.830.000.000
|1,33
|Enka İnşaat
|57.680.000.000
|0,98
|Koç Holding
|55.181.141.568
|1,08
|Garanti Bankası
|39.396.000.000
|0,59
|Bim Mağazalar
|37.373.160.000
|6,72
|ASELSAN
|37.164.000.000
|1,85
|İskenderun Demir Çelik
|34.423.000.000
|1,37
|Turkcell
|33.440.000.000
|1,65
|Tüpraş
|30.751.477.760
|2,50
|SASA Polyester
|30.329.600.000
|8,58
|Tofaş Oto Fabrikası
|27.675.000.000
|6,47
|Akbank
|27.300.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|25.795.000.000
|2,07
|Şişe Cam
|24.903.930.277
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.354.844.300
|0,33
|Arçelik
|22.136.855.996
|1,45
|Sabancı Holding
|20.608.079.703
|0,50
|Coca Cola İçecek
|20.298.788.404
|2,27
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.188.452.569
|0,39
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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