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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 674 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 674 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik59.360.000.0001,29
Enka İnşaat56.504.000.0000,96
Koç Holding56.499.808.5541,10
Ford Otosan53.934.867.0007,73
Garanti Bankası39.438.000.0000,59
Bim Mağazalar37.312.440.0006,71
Aselsan35.362.800.0001,76
Turkcell33.396.000.0001,65
İskenderun Demir Çelik33.089.000.0001,32
Tüpraş30.826.603.5202,51
Sasa Polyester29.926.400.0008,47
Akbank27.456.000.0000,41
Türk Telekom25.830.000.0002,07
Tofaş Oto. Fab.25.575.000.0005,98
Şişe Cam24.566.976.7300,96
İş Bankası (C)23.444.843.7000,33
Arçelik21.677.360.8161,42
Coca Cola İçecek21.405.301.3052,39
Yapı ve Kredi Bank.20.188.452.5690,39
Sabancı Holding20.118.382.7600,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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