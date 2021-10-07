Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 674 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 674 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|59.360.000.000
|1,29
|Enka İnşaat
|56.504.000.000
|0,96
|Koç Holding
|56.499.808.554
|1,10
|Ford Otosan
|53.934.867.000
|7,73
|Garanti Bankası
|39.438.000.000
|0,59
|Bim Mağazalar
|37.312.440.000
|6,71
|Aselsan
|35.362.800.000
|1,76
|Turkcell
|33.396.000.000
|1,65
|İskenderun Demir Çelik
|33.089.000.000
|1,32
|Tüpraş
|30.826.603.520
|2,51
|Sasa Polyester
|29.926.400.000
|8,47
|Akbank
|27.456.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|25.830.000.000
|2,07
|Tofaş Oto. Fab.
|25.575.000.000
|5,98
|Şişe Cam
|24.566.976.730
|0,96
|İş Bankası (C)
|23.444.843.700
|0,33
|Arçelik
|21.677.360.816
|1,42
|Coca Cola İçecek
|21.405.301.305
|2,39
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,39
|Sabancı Holding
|20.118.382.760
|0,49
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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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