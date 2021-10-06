Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 649 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 649 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|56.525.000.000
|1,23
|Enka İnşaat
|56.168.000.000
|0,96
|Koç Holding
|55.434.731.373
|1,08
|Ford Otosan
|53.338.320.000
|7,65
|Garanti Bankası
|38.724.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|37.160.640.000
|6,69
|Aselsan
|33.812.400.000
|1,69
|Turkcell
|32.670.000.000
|1,61
|İskenderun Demir Çelik
|32.277.000.000
|1,29
|Tüpraş
|29.799.884.800
|2,43
|Sasa Polyester
|29.680.000.000
|8,40
|Akbank
|27.144.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|26.005.000.000
|2,08
|Tofaş Oto. Fab.
|25.000.000.000
|5,85
|Şişe Cam
|24.230.023.184
|0,94
|İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,33
|Arçelik
|21.623.302.560
|1,42
|Coca Cola İçecek
|21.227.241.758
|2,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.935.041.030
|0,38
|Sabancı Holding
|19.567.473.698
|0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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