Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 656 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 656 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|57.750.000.000
|1,26
|Enka İnşaat
|55.888.000.000
|0,95
|Koç Holding
|55.688.321.178
|1,09
|Ford Otosan
|53.794.503.000
|7,71
|Garanti Bankası
|38.514.000.000
|0,57
|Bim Mağazalar
|37.433.880.000
|6,74
|Aselsan
|33.744.000.000
|1,68
|Turkcell
|32.714.000.000
|1,62
|İskenderun Demir Çelik
|32.480.000.000
|1,29
|Tüpraş
|29.900.052.480
|2,43
|Sasa Polyester
|29.478.400.000
|8,34
|Akbank
|27.040.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|26.145.000.000
|2,09
|Tofaş Oto. Fab.
|24.600.000.000
|5,75
|Şişe Cam
|24.383.183.887
|0,95
|İş Bankası (C)
|22.994.846.700
|0,33
|Arçelik
|21.596.273.432
|1,42
|Coca Cola İçecek
|21.189.086.141
|2,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.850.570.517
|0,38
|Sabancı Holding
|19.424.645.423
|0,47
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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