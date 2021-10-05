Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 673 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 673 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|57.209.860.008
|1,12
|Ereğli Demir Çelik
|56.525.000.000
|1,23
|Enka İnşaat
|56.392.000.000
|0,96
|Ford Otosan
|54.461.232.000
|7,81
|Garanti Bankası
|38.976.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|37.707.120.000
|6,78
|ASELSAN
|34.359.600.000
|1,71
|Turkcell
|32.714.000.000
|1,62
|İskenderun Demir Çelik
|32.277.000.000
|1,29
|Tüpraş
|30.275.681.280
|2,47
|SASA Polyester
|29.657.600.000
|8,39
|Akbank
|27.404.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|26.635.000.000
|2,13
|Tofaş Oto Fabrikası
|24.950.000.000
|5,83
|Şişe Cam
|24.812.033.855
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,33
|Arçelik
|21.947.652.098
|1,44
|Coca Cola İçecek
|21.443.456.923
|2,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.019.511.543
|0,38
|Sabancı Holding
|19.853.130.249
|0,48
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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