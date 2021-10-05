Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 681 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 681 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|57.057.706.125
|1,12
|Enka İnşaat
|56.896.000.000
|0,97
|Ereğli Demir Çelik
|56.840.000.000
|1,24
|Ford Otosan
|55.268.325.000
|7,92
|Garanti Bankası
|39.060.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|37.889.280.000
|6,82
|ASELSAN
|34.428.000.000
|1,72
|Turkcell
|32.978.000.000
|1,63
|İskenderun Demir Çelik
|32.596.000.000
|1,30
|SASA Polyester
|29.769.600.000
|8,42
|Tüpraş
|29.374.172.160
|2,39
|Akbank
|27.560.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|26.740.000.000
|2,14
|Tofaş Oto Fabrikası
|25.350.000.000
|5,93
|Şişe Cam
|25.026.458.839
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.219.845.200
|0,33
|Arçelik
|22.109.826.868
|1,45
|Coca Cola İçecek
|21.481.612.540
|2,40
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.103.982.056
|0,38
|Sabancı Holding
|19.689.897.934
|0,47
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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