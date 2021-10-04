Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 681 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 681 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|57.155.000.000
|1,25
|Koç Holding
|56.804.116.320
|1,11
|Enka İnşaat
|56.168.000.000
|0,96
|Ford Otosan
|56.145.600.000
|8,05
|Garanti Bankası
|38.724.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|37.858.920.000
|6,81
|ASELSAN
|34.701.600.000
|1,73
|Turkcell
|33.022.000.000
|1,63
|İskenderun Demir Çelik
|32.944.000.000
|1,31
|SASA Polyester
|29.971.200.000
|8,48
|Tüpraş
|29.048.627.200
|2,37
|Akbank
|27.456.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|26.285.000.000
|2,11
|Tofaş Oto Fabrikası
|25.500.000.000
|5,96
|Şişe Cam
|24.934.562.417
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,33
|Arçelik
|22.190.914.252
|1,46
|Coca Cola İçecek
|21.379.864.227
|2,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.103.982.056
|0,38
|Sabancı Holding
|19.751.110.052
|0,48
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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