BORSA İSTANBUL'DA GONG ANATOLIA GENEWORKS İÇİN ÇALDI

Biyoteknoloji firması Anatolia Geneworks için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Kuruluşunun 11'inci yılında halka açılan şirketin payları, işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün'ün açılış konuşmasını yaptığı törende, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Merkezi Direktörü Dr. Elif Akyüz halka arz süreciyle birlikte şirketin gelecek vizyonunu paylaştı.

BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYAN ŞİRKET SAYISI 40'A ULAŞTI

Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Korkmaz Ergün, 'Bu sene gerçekleşen halka arzlarla borsamızda işlem görmeye başlayan şirket sayısı 40'a ulaştı. 40 sayısı geleneğimizde bereketi, çoğalmayı, olgunlaşmayı sembolize eder. Bu sene gerçekleşen halka arzlarla çok bereketli bir yıl geçiriyoruz. Bu durum sermaye piyasamızın ve borsamızın olgunluk seviyesini de göstermektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 40 BIST kere maşallah diyorum' dedi.

9,75 KAT TALEP TOPLANDI

Ak Yatırım liderliğinde toplam 30 üyeden oluşan geniş kapsamlı bir konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilen Anatolia Geneworks'un halka arzında toplam 20.000.000 lira nominal değerli paylara 113 bin 032 yatırımcıdan, 9,75 kat talep toplandı.

Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilen arzda, Anatolia Geneworks'e ait payların ek satış hakkıyla birlikte, yüzde 20,9'u arz edildi ve halka arz büyüklüğü 516.982.500 lira olarak gerçekleşti. Arzda, payların dağılımı yüzde 10 yurt dışı kurumsal, yüzde 30 yurt içi kurumsal, yüzde 59'u yurt içi bireysel yatırımcılar ve yüzde 1'i şirket çalışanları olarak gerçekleşti.

'DÜNYADAKİ EN BÜYÜK 10 DİYAGNOSTİK FİRMASINDAN BİRİ OLMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ'

Halka arzın, Anatolia'nın başarılarla dolu tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Anatolia Geneworks Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz; 'Yıllar boyunca bütün enerjimizi Ar-Ge'ye harcayarak, dünyadaki gelişim ve değişimleri takip ederek, yüksek performanslı, yenilikçi, geniş bir ürün portföyü ortaya çıkarttık ve Anatolia Geneworks'ü Türkiye'yle beraber dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan bir marka haline getirdik. Biz kurulduğumuzdan beri hep uzun vadeli planlar yaparak hareket ettik ve alanımızdaki dev firmaların büyüklüklerini, yüz yıldan eski tarihlerini, halka açık yapılarından kaynaklanan sağlam kurumsal kimliklerini Anatolia için de bir gün ulaşılacak hedefler olarak belirledik. Bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayarak Anatolia'yı gelecek yüzyıllara taşıyacak bir kurumsal olgunlaşma sürecini de başlatmış oluyoruz ve bizim için işin en heyecan verici tarafı da bu' diye konuştu.

"AR-GE'YE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özellikle mekatronik ve yazılım alanlarında yaratacakları yeniliklerle dünya genelinde öne çıkmayı planladıklarını aktaran Akyüz; 'Türkiye'de moleküler tanı alanının öncülerinden olarak dünya genelinde kabul gören ürün gamımızı daha da genişletmek, pazar payımızı artırarak önümüzdeki 20 yılda dünyadaki en büyük 10 diyagnostik firmasından biri olmak en büyük hedefimiz. Ar-Ge'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ancak ağırlığı özellikle yurt dışında şirketimize bağlı yeni şirketler açmak için kullanmayı düşünüyoruz. Hali hazırda hem İtalya hem de Pakistan'da bağlı şirketlerimiz var. Bulundukları coğrafyalarda satışlarımıza nasıl katkı yaptıklarını çok iyi gördük. Aynı modeli pek çok ülkede tekrarlayarak firmamızı bir başka seviyeye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu başarıyı yakalamak hem ülkemize hem de yatırımcılarımıza en büyük borcumuzdur. Bugüne ulaşmamızdaki katkıları için kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji A.Ş.'nin halka arzının şimdiden ülke ekonomimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum' açıklamalarında bulundu.

"BUGÜN HEM MUTLU OLDUĞUMUZ HEM DE GURURLUYUZ"

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Merkezi Direktörü Dr. Elif Akyüz ise 'Kurup büyütmekte olduğumuz, ismini, marka ve model isimlerini hep Anadolu'dan, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden alan firmamız, ülkemizin adını ve ülkemizin çok çalışkan, üretken gençlerinin başarılarını tüm dünyaya duyurmaya devam edecek. Akla, bilime, kaliteye inancımızla, tüm dünya sağlığına katkıda bulunmak için, üretken insan mutludur mottomuzla, azimle çalışmayı sürdürerek, yine en iyiyi hedeflemeye devam edeceğiz. Bugün hem mutlu olduğumuz hem de gurur duyduğumuz bir gün. Ekibimize, burada bulunan, bizi izleyen herkese ve bize destek olan herkese ve halkımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA