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Son Dakika | Borsa haftayı yükselişle kapattı

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Son Dakika | Borsa haftayı yükselişle kapattı

Son dakika haberler: Borsa, haftayı yüzde 0,18'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, haftayı yüzde 0,18'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksinde işlemler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğlene kadar gerçekleştirildi. BIST endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,18'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2,79 puanlık artışla 1.522,04 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,77 değer kazanırken, holding endeksi 0,14 azaldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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