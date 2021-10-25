Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 1.483,81 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,88 puan artışla 1.483,81 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,19 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile sigorta oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, enflasyonist baskılar ve tedarik sorunlarının küresel pay piyasalarında risk iştahını törpülediğini söyledi.

Şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarının izlenmeye devam edileceğini belirten analistler, makroekonomi veri tarafında ise öğleden sonra ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.460 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.