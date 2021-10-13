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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,00 değer kazanarak 1.430,99 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,00 değer kazanarak 1.430,99 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,16 puan artışla 1.430,99 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,65 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantı tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini belirterek, özellikle enflasyon verisi sonrası oynaklığın artabileceğini söyledi.

Fed tutanaklarının ise varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yol haritasını netleştirebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.440 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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