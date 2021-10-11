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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 değer kazanarak 1.410,36 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 değer kazanarak 1.410,36 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,36 puan artışla 1.410,36 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,55 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesinin beklentilerden iyi gelmesi sonrası pozitif seyrini sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı ağustosta 10 ayın ardından ilk kez 528 milyon Dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 23 milyar dolar ile 13 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun gelecek dönem para politikalarının seyrine yönelik ipucu vermesi açısından önemli olacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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 Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.
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