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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 1.405,34 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 1.405,34 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,88 puan artışla 1.405,34 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile spor oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25 ve yıllık yüzde 19,58 artarak beklentilerin altında kaldı. Ekonomistlerin beklentisi TÜFE'nin aylık yüzde 1,34, yıllık 19,69 artması yönündeydi.

Analistler, küresel piyasalarda tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler nedeniyle fiyatlama zorluklarının devam ettiğini ve oynaklığın bu hafta da yüksek olabileceğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de fabrika siparişleri verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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Haber: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Haberler Ekonomi
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