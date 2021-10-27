Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05'lik sınırlı artışla 1.510,00 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,80 puan değer kazanarak 1.510,00 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,14 değer kazanırken, değer holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile iletişim oldu.

Analistler, şimdiye kadar açıklanan bilançolara göre şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam ettiğini belirterek, hisse ve sektör bazlı ayrışmaların sürdüğünü ifade etti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.510 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.530-1.550 bandının gündeme gelebileceğini, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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