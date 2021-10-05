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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 1.394,54 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 1.394,54 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,17 puan artışla 1.394,54 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, artan petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri beslemesi, Asya'da emlak şirketleri kaynaklı belirsizliklerin devam etmesi ve teknoloji hisselerinde artan satış baskısıyla küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Bugün Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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