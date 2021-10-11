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Borsa günü yükselişle tamamladı

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 1.416,30 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 1.416,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağını öngörüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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