Borsa günü düşüşle tamamladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa günü düşüşle tamamladı

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kaybederek günü 1.413,54 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kaybederek günü 1.413,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,81 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,92 ile bilişim oldu.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla piyasalarda oynaklığın arttığını belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarından çıkacak mesajların takip edileceğini aktardı.

Yarın dünyanın önde gelen merkez bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların izleneceğini ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, Japonya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.440 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde

Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde

 Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işlem görüyor

Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işlem görüyor

 Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi

Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Hulusi Akar
Magazin Bülent Ersoy
Spor Serdar Aziz Mevlüt Çavuşoğlu Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Borsa günü düşüşle tamamladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:26:28. #1.13#