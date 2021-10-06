Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,43 değer kaybederek günü 1.371,69 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 3,85 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, küresel piyasalarda petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişeleri, ABD'deki temerrüt olasılığı ve Çin'de borç krizi gibi süregelen faktörlerin pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, tahvil faizlerindeki yükselişin de etkisiyle satışların derinleştiğini söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların odağında yer alacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Almanya'da sanayi üretimi verilerinin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 seviyesinin destek, 1.390 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.