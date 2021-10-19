Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 1.423,81 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,12 puan ve yüzde 0,43 artarak 1.423,81 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve günü yüzde 0,58 artışla 1.417,70 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini, bu kapsamda yatırımcıların odağını olası para politikası aksiyonlarına çevirdiğini belirterek, dünkü sözle yönlendirmeleri ile faiz artırım beklentilerini artıran İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in bugünkü açıklamalarının önem kazandığını söyledi.

Bugün ayrıca ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ve ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.