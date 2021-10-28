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Borsa güne yatay başladı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.519,05 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.519,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,20 puan ve yüzde 0,01 azalarak 1.519,05 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,12 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,52 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini üst üste sekizinci güne taşıyarak yüzde 0,67 artışla 1.519,25 puandan kapandı. Bugün pay piyasalarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla saat 12.40'a kadar işlem gerçekleştirilecek.

Analistler, 3. çeyreğe ilişkin açıklanan şirket karlılıklarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı ayrışmaların dikkati çektiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.530 puanın direnç, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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