Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01'lik sınırlı artışla 1.432,94 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,13 puan ve yüzde 0,01 artarak 1.432,94 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,01 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,35 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükselişini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,21 artışla 1.432,80 puandan tamamladı.

Analistler, 3. çeyrek finansal sonuçların beklentilerden iyi gelmesine karşın bilançolarda gözlemlenen maliyet artışlarının enflasyona ilişkin endişeleri tetikleyerek iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güveni endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.