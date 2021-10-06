Borsa güne düşüşle başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa güne düşüşle başladı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 1.390,72 pandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 1.390,72 pandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,92 puan ve yüzde 0,07 azalarak 1.390,72 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,39 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,58 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,19 değer kaybederek günü 1.391,65 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişeleri, ABD'de temerrüt olasılığı ve Çin'de borç krizi gibi süregelen faktörlerin, pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı

Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı

 Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi

 Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mithat Sancar Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ali Koç Mehmet Topal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Güzel Sözler Şans Oyunları Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Borsa güne düşüşle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 10:25:03. #1.12#