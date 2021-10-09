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BoE Başkanı yüksek enflasyondan endişeli

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
BoE Başkanı yüksek enflasyondan endişeli

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede enflasyonun bankanın yüzde 2 hedef seviyesinin üzerinde seyretmesinin son derece endişe verici olduğunu belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede enflasyonun bankanın yüzde 2 hedef seviyesinin üzerinde seyretmesinin son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Bailey, İngiliz The Yorkshire Post gazetesine verdiği röportajda, enflasyondaki yükselişin kalıcın bir hal almasının önlenmesi için çalışacaklarına işaret ederek, "Elimizde son derece hassas ve zorlu bir iş var. Bunun kalıcı bir hale gelmesini, ki gerçekleşmesi halinde açık bir şekilde çok zarar verici olur, engellemek zorundayız." İfadelerini kullandı.

Bailey, "Açık bir şekilde hedefin üzerinde olan enflasyona ilişkin endişeliyim. Maalesef eğer tahminlerimize bakarsanız, korkarım ki (enflasyonun) daha da yükselecek." yorumunu yaptı.

"Bazı çok büyük ve istenmeyen fiyat değişimleri var." ifadesini kullanan Bailey, enerji piyasasındaki gelişmelerin bankanın enflasyona ilişkin tahminlerinin daha uzun süreli olabileceğine işaret ettiğinin kaydetti.

Bailey açıklamasında, "Şimdi ve gelecek zaman arasında çok şey olabilir. Bu yüzden spekülasyon yapmayacağım. Ancak şu anda, ileriye dönük eğri (enflasyonun) daha yüksek olacağına işaret ediyor. Bu, enflasyonun kalıcılığını gösterir, bu nedenle geçicilik daha uzun sürer. " yorumunda bulundu.

Uzmanlara göre, piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nın yükselen enflasyon karşısında bu yılın sonuna kadar en az bir faiz artışına gitme olasılığını ortalama yüzde 90 olarak fiyatlıyor.

İngiltere'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bu yılın ağustos ayında yıllık bazda yüzde 3,2 artarak 2012'nin mart ayından bu yana en hızlı yükselişini kaydetmişti.

İngiltere Merkez Bankası, yüzde 2 hedef seviyesini ikiye katlayarak bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 4'e ulaşacağını, 2022 ve 2023 yılında ise gerileyeceği tahmininde bulunuyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
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