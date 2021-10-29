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BMC Power "Yılın Teknoloji Firması Ödülü"nün sahibi oldu

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
BMC Power

BMC Power, Teknopark İstanbul Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri kapsamında "Yılın Teknoloji Firması" ödülünün sahibi oldu.

İSTANBUL (AA) - BMC Power, Teknopark İstanbul Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri kapsamında "Yılın Teknoloji Firması" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul tarafından her yıl bir bilim insanı adına ithaf edilen Teknoloji Ödülleri organizasyonu bu yıl ünlü Türk bilim insanı Uluğ Bey adına düzenlendi.

Astronomi, Matematik, fen bilimleri gibi alanlarda önemli çalışmaları olan Uluğ Bey'in ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen törende Teknopark İstanbul bünyesindeki firmaların "ARGE-Portal"a kayıtlı verileri baz alınarak, değerlendirme kurulu üyelerinin takdirleriyle 2020 yılında en çok gelişim gösteren firmalara ödülleri takdim edildi.

Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarını karşılamak, 2023 hedeflerine hızla ulaşmak amacıyla savunma ve ticari araç sektöründe gerekli olan yerli ve milli güç gruplarını geliştirmek ve üretmek amacıyla Mart 2017'de kurulan, yüzde 100 Türk Mühendisliği ile başarıyla yoluna devam eden BMC Power, Teknopark İstanbul Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri kapsamında "Yılın Teknoloji Firması" ödülünün sahibi oldu.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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