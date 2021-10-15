Bitcoin, ABD'deki 'ETF onayı' beklentileriyle 60 bin doları gördü - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitcoin, ABD'deki "ETF onayı" beklentileriyle 60 bin doları gördü

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Bitcoin, ABD'deki

Kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) izin vermeye hazırlandığına ilişkin haberlerin ardından 60 bin dolar seviyesine yükseldi.

Kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) izin vermeye hazırlandığına ilişkin haberler in ardından 60 bin dolar seviyesine yükseldi.

Bitcoin'in değeri son 24 saat içinde 60 bin 326 dolara kadar çıkarak, nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, Bitcoin'deki yükselişte SEC'in Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'sine izin vermeye hazırlandığına dair haberler in etkili olduğunu belirtti.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, SEC'in ilk Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'sinin ticarete başlamasına gelecek hafta izin vereceği bildirildi.

Haber de, düzenleyicinin daha önce reddettiği Bitcoin ETF başvurularının aksine, ProShares ve Invesco LTD'nin tekliflerinin vadeli işlem sözleşmelerine dayandığı aktarıldı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 529 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 529 lira seviyesinden işlem görüyor

 Rusya lideri Putin'den dolar tepkisi: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor

Rusya lideri Putin'den dolar tepkisi: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Şahap Kavcıoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Nihal Yalçın Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bitcoin, ABD'deki 'ETF onayı' beklentileriyle 60 bin doları gördü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:48:10. #1.17#