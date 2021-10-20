"Birlikten kuvvet doğar" temalı arama konferansı gerçekleştirildi

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve PwC iş birliğiyle, "Birlikten kuvvet doğar" temalı arama konferansını gerçekleştirdi.

EYDK'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu konferans, etki yatırımı ekosistemindeki geniş katılımcı ağını bir araya getirmek ve "Bir Etkinleştirici Olarak EYDK" raporunda EYDK'nın eylem planı ve çalışma grupları hakkında sunulan içgörü ve önermeleri detaylandırmak amacıyla yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, şunları kaydetti:

"Pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etkiyi, yatırımların merkezine koyarak finansal getiri elde etmeyi hedefleyen etki yatırımcılığı alanında, Türkiye'deki çalışmalar Nisan 2019'da başlamıştır. Kasım 2019 ve Mart 2021'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan iki rapor, Nisan 2021'de lider kamu ve özel sektör kurumlarının ve Kar amacı gütmeyen organizasyonların bir araya gelmesiyle EYDK'nın kurulması ve 'Bir Etkinleştirici Olarak EYDK' raporunun Eylül 2021'de yayımlanması önemli dönüm noktaları olmuştur. 'Birlikten kuvvet doğar' temasıyla YASED ve PwC'nin iş birliğiyle düzenlediğimiz arama konferansıyla, yayınladığımız rapor dahilinde önerilen eylem planı ve çalışma grupları için oluşturulan içgörüleri, geniş bir katılımcı ağıyla tartışarak detaylandırmayı hedefledik."

Etki yatırımının Türkiye ve dünya için yeni bir kavram olduğunu belirten Müderrisgil, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Küresel olarak, 2,3 trilyon dolarlık hacme ulaşan etki yatırımı ortamında Türkiye nasıl konumlanacak, stratejilerini ve politikalarını nasıl belirleyecek, hangi sektörleri önceliklendirecek, hangi alanlarda kapasite geliştirecek, ulusal ve uluslararası iş birliği mekanizmalarını nasıl çalıştıracak sorularına birlikte cevap arayacağız. Arama konferansı; kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerden gelen üye 34 kurumumuzun temsilcileriyle birlikte, etki yatırımı ekosisteminin diğer anahtar paydaşlarına da kulak verecek. Bu konferans aynı zamanda veri toplamamıza da imkan vereceğinden konferansın değerlendirme ve sonuçlarının bir rapor haline getirilip kamuoyuyla paylaşılacağını ayrıca duyurmak isterim."

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise "Yılda 7 trilyon ABD dolarına çıktığı tahmin edilen küresel fon ihtiyacı, yoksulluk, açlık, eşitsizlik ve iklim değişikliği ile mücadele eden kapsamlı ve küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek için yeterince para bulunmadığına dair endişelere yol açıyor. Neyse ki etki yatırımcılığı bu açığı kapatmak için etkili bir yol sunuyor ve UNDP, Türkiye'deki özel sektörün hem dünyayı korumaya hem de insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye ölçülebilir destekte bulunurken getirisi olan yatırımları da belirlemesine yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.