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Bingöl'de TYP kapsamında 5 kişi istihdam edilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bingöl'de TYP kapsamında 5 kişi istihdam edilecek

Bingöl'de Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 5 kişi geçici olarak istihdam edilecek.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 5 kişi geçici olarak istihdam edilecek.

Yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 5 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvurularının 11- 15 Ekim arasında yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Başvurular korona virüs nedeniyle İl Müdürlüğünden alınmayacak olup e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü programı 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir" denildi. - BİNGÖL

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