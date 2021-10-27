Binance TR çöktü mü? Binance TR neden açılmıyor?

Her uygulamada olduğu gibi kripto para uygulamalarında da bazen aksaklıklar yaşanabiliyor. Yaşanan problemin yerel mi yoksa global mi olduğuna ilişkin Binace TR den henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

BİNANCE TR NEDİR?

Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu.

Binance, daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kuruldu. Binance başlangıçta Çin'de bulunuyordu, ancak daha sonra Çin'in artan kripto para düzenlemeleri nedeniyle Çin'den ayrıldı.

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