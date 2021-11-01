Binance'de para çekimleri durduruldu mu?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yine gündemde. Binance bir saat içerisinde iki kez para çekimlerini askıya aldığını açıkladı. Kullanıcılar bunun nedenini araştırmaya başladı.

İlk olarak yaklaşık 1 saat önce para çekimini durdurduğunu açıklayan borsa, daha sonra işlemlerin yeniden açıldığını söyledi.

Twitter'dan yaptığı açıklama ile özür dileyen Binance, site üzerinde çalışma yaptıklarını duyurdu. Binance, geçici olarak durdurulan para çekiminin en kısa sürede düzeltilmesi için çalışıldığını açıkladı.

BİNANCE PARA ÇEKİMLERİNİ DURDURDU MU?

Dünyanın en büyük hacimli kripto para borsası Binance, büyük bir birikme nedeniyle para çekme işlemlerini askıya aldığını durdurdu.

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