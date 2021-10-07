Bilecik'te 'Coğrafi İşaretli Ürünler Toplantısı' yapıldı - Haberler Ekonomi
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Bilecik'te "Coğrafi İşaretli Ürünler Toplantısı" yapıldı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Ekonomi
Bilecik'te

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Coğrafi İşaretli Ürünler" konulu toplantı düzenlendi.

BİLECİK (AA) - Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Coğrafi İşaretli Ürünler" konulu toplantı düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, oda bünyesinde bölge paydaşlarının katkılarıyla hazırlanan sonuç odaklı programlar sürüyor.

Toplantıda, üreticinin haklarını koruma, tüketiciye güven verme, ürünlerin katma değerini artırma ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaya yönelik çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

OIdadaki toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Osmaneli Belediyesi personeli, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Coğrafi İşaretli Ürünler Genel Koordinatörü Seda Yalçınkaya katıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Ekonomi Haberleri
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