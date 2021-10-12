Beypazarı'nda '2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı' anlatıldı - Haberler Ekonomi
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Beypazarı'nda "2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" anlatıldı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Ekonomi
Beypazarı'nda

Ankara Kalkınma Ajansınca, Beypazarı ilçesinde "2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansınca, Beypazarı ilçesinde "2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ajansın Kırsal Kalkınma Birim Başkanı Zekai Efeoğlu'nun başkanlık ettiği toplantı, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ile kooperatif üyeleri ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Efeoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Verimli bir toplantı oldu. Ajans olarak, mali program tanıtımına çıktık. Burada toplam kredi 30 milyon lira ve potansiyeli yüksek Beypazarı ilçesinde tanıtımda bulunuyoruz. Beypazarı bugüne kadar bize çok proje sunmuş bir ilçemizdir. Program hakkında katılımcılara, yeni projeler hakkında bilgiler verdik."

Beypazarı Kınalı Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Koordinatörü Nesrin Dinçkıran da kendileri açısından toplantının verimli geçtiğini ifade etti.

Beypazarı'nda 2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı anlatıldı

Beypazarı'nda 2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı anlatıldı

AA / Yaşar Tonbak - Ekonomi Haberleri
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Haber: Beypazarı'nda '2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı' anlatıldı - Haberler Ekonomi
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